İBB sporcuları 2018’in ilk 6 ayında 130 altın madalya kazandı

20 branşta 2559 sporcuya sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Türkiye'de, avrupada ve dünyada kazandığı madalyalarla 2018 yılına damga vuruyor.

Türkiye Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda boy gösteren İBBSK sporcuları toplamda Türkiye'de 79 altın, 34 gümüş ve 61 bronz; avrupada 14 altın, 1 gümüş, 2 bronz; dünyada 4 gümüş, 1 bronz; uluslararası diğer turnuvalarda ise 31 altın, 7 gümüş ve 20 bronz madalya kazanarak 6 ayda altı çizilmesi gereken bir başarı ortaya koydu.





Karate Premier Ligi'nde 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalyayı da almaya hak kazandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

11 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ (GÜREŞ)

Greko-Romen kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda A Takımı'ndan; Cenk İldem, Serkan Akkoyun, Abdurrahman Altan ve Ahmet Uyar altın; Doğukan Kuru, Yunus Emre Başar, Cengiz Arslan, Müslüm Alımlı gümüş; Aslan Atem, Yunus Özel ve Ensar Karabacak ise bronz madalya kazandı.

Metehan Başar ile Yunus Emre Başar ise İspanya'nın Tarragona şehrinde gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda 1. olarak altın madalyaları ülkemize getirdi.





Avrupa Şampiyonası U-23 kategorisinde ise Cengiz Arslan 2. olurken Burhan Akbudak 3. oldu.

U-23 Takımı'nda 3 Türkiye Şampiyonluğu elde eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Gençlerde de 3 kez Türkiye 1.si oldu. İBBSK, 1 kez de Yıldızlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

SERBEST GÜREŞTE 4 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri Serbest Güreş kategorisinde Oktay Güngör (Gençler), Muhammed Lütfü Küçükyıldırım (U-23), Erhan Yaylacı (Gençler) ve Ahmet Duman (Gençler) ile Türkiye Şampiyonu oldu.





TEKVANDODA 3 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU, 1 DÜNYA İKİNCİLİĞİ VE 8 TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün Tekvando Takımı'nda Rukiye Yıldırım, İrem Yaman ve Nafia Kuş gibi sporcular dikkat çekiyor.

1'er Avrupa Şampiyonluğu bulunan 3 sporcu uluslararası müsabakalarda da başarılarıyla kulüplerinin isimlerini duyuruyor.

Rukiye Yıldırım Mısır Açık, Bulgaristan Açık, Belçika Açık ve İspanya Açık Turnuvaları'nda 1. olarak adını şampiyonlar listesine yazdırdı. Yıldırım, son olarak Akdeniz Oyunları'nda da 1. gelerek ülkemizin bayrağını İspanya'da dalgalandırdı.





İrem Yaman da Çin Grand Slam, Türkiye Açık, Mısır Açık ve Akdeniz Oyunları'nda 1.lik elde ederek altın madalyaları almaya hak kazandı.

Nafia Kuş ise Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Türkiye Açık, Mısır Açık, Bulgaristan Açık ve Belçika Açık'ta şampiyon olurken Akdeniz Oyunları'nda 3. gelerek bronz madalya aldı.

Sude Bulut, Ebru Yümlü, Deniz Dağdelen, Emircan Turan, Hakan Reçber A Takım klasmanında Türkiye 1.si olurken Görkem Polat, Nesim Küskü ve Ömer Yasin Orhan Gençlerde Türkiye Şampiyonu oldu. Öte yandan Hakan Reçber uluslararası müsabakalar kapsamında Türkiye Açık ve İspanya Açık'ta 1., Akdeniz Oyunları'nda ise 3. oldu.

Gençler klasmanında da Görkem Polat Türkiye ve İspanya Açık 1.si, Nesim Küskü ile Tuba Donukara da Türkiye Açık 1.si oldu.

JUDODA 2 AVRUPA, 9 TÜRKİYE VE 2 GRAND PRİX ŞAMPİYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo A Takımı'nda Salih Yıldız 1 Avrupa ve 1 Türkiye Şampiyonluğu ile en başarılı isim konumunda.

Vedat Albayrak da Fas Grand Prix ile Antalya Grand Prix'te 1. oldu. 25 yaşındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judocusu Tunus Grand Prix'te ise 2.lik elde etti.

Salih Yıldız'ın yanı sıra Murat Bektaş, İlker Güldüren, Ali Erdoğan ve Feyyaz Yazıcı da Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

Gençlerde ise Samet Kumtaş Avrupa Kupası şampiyonu oldu. Yine Gençlerde Şeyma Özerler ile Can Güzel Türkiye Şampiyonu; Salih Yıldız ise hem Gençlerde hem Ümitlerde Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti.

KARATEDE 9 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün Karate Takımı da 2018'in yarısına gelmişken önemli başarılara imza atarak çok çalışmanın olumlu sonuçlarını bir kez daha göstermiş oldu.

Burak Uygur'un hem milli formayla hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına 2 kez 1.lik elde

ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Uğur Aktaş, Erman Eltemur, Rıdvan Kaptan, Serap Özçelik Arapoğlu ve Alparslan Yamanoğlu A Takım klasmanında şampiyon oldu. Erman Eltemur Akdeniz Oyunları'nda da şampiyonluğa uzanan isim oldu.

U-21'de Samed Gök Avrupa'da göğsümüzü kabartan İBBSK karatecisi olurken Ümitlerde Hasan Arslan aynı haklı gururu yaşattı.

Premier Lig'de de Burak Uygur, Uğur Aktaş, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Serap Özçelik Arapoğlu 1'er kez şampiyonluğa erişti. Serap Özçelik Arapoğlu ayrıca milli formayla da 1. oldu.

BADMİNTONDA AKDENİZ OYUNLARI ŞAMPİYONU NESLİHAN YİĞİT OLDU

1994 doğumlu 24 yaşındaki İBBSK sporcusu Neslihan Yiğit, İspanya'nın Tarragona şehrinde gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda badmintonda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

ATLETİZMDE 9 TÜRKİYE ŞAMPİYONU, 1 AVRUPA 3.SÜ

A Takım'da Ramazan Özdemir (Kros 1500), Alper Demir (Kros 5000), Sedat Günen (Kros 3000 Engelli), Yunus Pehlevan (Sırıkla Atlama) ve Muzaffer Bayram (Kros Maraton) 2018'de Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Ramazan Özdemir, Avrupa Şampiyonası'nı da 3.lük ile tamamladı. 27 yaşındaki atlet uluslararası müsabakalarda da 1.lik elde etti.

Onur Aras U-23'te 2 kategoride 1'lik elde etti. Aras, Kros 3000 ve Kros 5000'de şampiyon oldu.

U-18'e Levent Yılmaz Yüksek Atlama kategorisinde 1. olurken U-16'da Oktay Dudarık Cirit Atlamada şampiyonluğa uzandı.

OKÇULUKTA 1 DÜNYA 2.Sİ, 1 TÜRKİYE ŞAMPİYONU, 2 TÜRKİYE 2.Sİ VE 1 TÜRKİYE 3.SÜ VAR

Dünya Şampiyonası Salon Makaralıda Yeşim Bostan dünya 2.si oldu.

Türkiye Şampiyonası Açık Hava Makaralı Okçuluk Büyükler klasmanında İBBSK sporcusu Doğan Hancı 1. oldu. Aynı kategori ve klasmanda Erdoğan Aygan 2.lik elde etti. Dünya 2.si Yeşim Bostan Türkiye Şampiyonası Salon Makaralı Büyüklerde de 2. oldu.

Sadık Savaş ise Açık Hava Klasik Büyüklerde 3. olmayı başardı.

MASA TENİSİ ÖZEL SPORCULARDA 2 DÜNYA 2.LİĞİ VE 3.LÜĞÜ

İBBSK sporcularından Lara Samsunlu özel sporcu bayan gençlerde Dünya Şampiyonası'nda ferdide dünya 3.sü olurken çiftlerde dünya ikincisi oldu ve önemli bir başarıyı gözler önüne serdi.

19 yaşındaki masa tenisi sporcusu özel sporcular kategorisinde ise şampiyon oldu. Aynı kategoride Leyla Dila Menzi de 2. oldu ve gümüş madalyaya uzandı.

WUSHUDA 17 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

İBBSK sporcuları Wushu branşında da talip olduğu madalyaları boynuna taktı. A Takım'da Sadık Pehlivan, Selahattin Yıldız, Reha Yıldız, İsmail Uzuner, Gülşah Kıyak, Sefa Erez (Chanq Quan, Dao Shu, Gun Shu), Doğuş Şahin, Mustafa Seçkin Çelik, Selimcan Ulu şampiyonluklar yaşarken; Gençlerde Furkan Gürüz, Serhat Berkeci, Hüseyin Kaya ve Selma Ay (Nan Quan, Nan Dao, Nan Gun) şampiyon oldu.

BÜKÜLMEZ BİLEKLER

Bilek Güreşi branşında da İBBSK sporcuları ciddi anlamda önemli başarıların altına imzalarını atmış durumda. Oğuzhan Koçak ve Said Erkam Bıyıkoğlu 21 Yaş Büyüklerde, sağ ve sol kolda 1.likler elde etti.

1996 doğumlu Oğuzhan Koçak Türkiye Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda 2 kez şampiyonluk yaşadı. Aynı kategori ve klasmanda 1997 doğumlu Said Erkam Bıyıkoğlu da 2 defa 1. oldu.

ENGEL TANIMAYAN YÜZÜCÜLERDEN 16 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bedensel Engelli Yüzme Takımı umut veriyor. Engellileri spora teşvik etme ve hayata tutunma konusunda oldukça önemli işler çıkaran özel sporcular elde ettikleri 16 şampiyonlukla henüz bitmemiş olan 2018 yılına şimdiden damga vurmuş durumda.

İşte o 16 şampiyonluğu yaşayan engelsiz kahramanlar:

Alper Ceylantepe, Beytullah Eroğlu, Caner Aşkın, Elif İldem, Hamit Demir, Hatice Nane, Miray Ulaş, Murat Köle, Mustafa Şar, Mücahit Sunar, Rüveyda Arslantaş, Uğur Şenel, Uğurcan Özer, Zeynep Meral, Nazlı Özyurt, Necmi Kaan Çavuşer.



