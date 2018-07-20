Kulüpten yapılan açıklamada, Mitrovic'in bonservisi konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığı ve 24 yaşındaki defans oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Club Brugge'ün, Mitrovic'in bonservisi için Beşiktaş'a 3,5 milyon avro ödeyeceği ileri sürüldü.

Transferi değerlendiren Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, Mitrovic'i geride kalan sezonun devre arasında kiraladıklarını hatırlatarak, "Matej, kalitesini geçen sezon gösterdi. Bizimle 6 ay geçirmesi büyük avantaj. Oynadığı her maç performansının üzerine koyan, kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.