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  1. G.Saray'a 18'lik genç yıldız

transferini açıkladı

, geçtiğimiz yıl 'e kiraladığı Hırvat savunma oyuncusu 'in bonservisinin Belçikalı ekibe verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mitrovic'in bonservisi konusunda ile anlaşma sağlandığı ve 24 yaşındaki defans oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, 'ün, Mitrovic'in bonservisi için Beşiktaş'a 3,5 milyon avro ödeyeceği ileri sürüldü.

Transferi değerlendiren Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, Mitrovic'i geride kalan sezonun devre arasında kiraladıklarını hatırlatarak, "Matej, kalitesini geçen sezon gösterdi. Bizimle 6 ay geçirmesi büyük avantaj. Oynadığı her maç performansının üzerine koyan, kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 12:41
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