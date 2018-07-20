Herşey kapta var

F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün borcunun 550 milyon Euro'nun üzerine çıktığı şeklindeki haberi yalanladı. Yıldırım, dün yaptığı açıklamayla iddialara ve spekülasyonlara cevap verdi.
AÇIKLAMALAR UYUŞUYOR
Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada, 2017 yılında sundukları faaliyet raporu ile Ali Koç yönetiminin 3 gün önce KAP'a yaptığı açıklamanın birebir uyuştuğunu vurgulayarak söz konusu haberin gerçek dışı olduğunu belirtti.
AÇIKLAMALAR UYUŞUYOR
Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada, 2017 yılında sundukları faaliyet raporu ile Ali Koç yönetiminin 3 gün önce KAP'a yaptığı açıklamanın birebir uyuştuğunu vurgulayarak söz konusu haberin gerçek dışı olduğunu belirtti.
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