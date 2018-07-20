Fabri giderse birinci tercih Ospina

Beşiktaş'ta transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Tosic'i Çin'e, Mitrovic'i Club Brugge'a satan Siyah-Beyazlı yönetim futbolcuları için gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor. Fabri için devreye giren İngiliz kulübü Fulham Beşiktaş'a önce 3,5 milyon Euro ardından da 6 milyon Euro teklif etti.
TRANSFER HER AN BİTEBİLİR
BEŞİKTAŞ Fulham'dan 8 milyon Euro talep etmesine rağmen bu transferin bitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. 2 tarafın 7 milyon Euro'da anlaşması bekleniyor.
ARSENAL İLE GÖRÜŞECEKLER
Beşiktaş Yönetimi'nin Fabri'yi transfer ettikten sonra bu boşluğu Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina ile doldurmayı planladığı ortaya çıktı. Yönetim Ospina için İngiliz kulübüyle görüşecek.
BEŞİKTAŞ'A ÇOK SICAK BAKIYOR
Arsenal'de 4 sezondur forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezon 21 resmi karşılaşmada forma giydi. Kolombiya Milli Takımı'nda da oynayan Ospina'nın Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.
TRANSFER HER AN BİTEBİLİR
BEŞİKTAŞ Fulham'dan 8 milyon Euro talep etmesine rağmen bu transferin bitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. 2 tarafın 7 milyon Euro'da anlaşması bekleniyor.
ARSENAL İLE GÖRÜŞECEKLER
Beşiktaş Yönetimi'nin Fabri'yi transfer ettikten sonra bu boşluğu Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina ile doldurmayı planladığı ortaya çıktı. Yönetim Ospina için İngiliz kulübüyle görüşecek.
BEŞİKTAŞ'A ÇOK SICAK BAKIYOR
Arsenal'de 4 sezondur forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezon 21 resmi karşılaşmada forma giydi. Kolombiya Milli Takımı'nda da oynayan Ospina'nın Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.
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