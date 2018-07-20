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18'lik 'yle profesyonel sözleşme imzalayacak

çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren , geçtiğimiz sezon U21 takımında forma giyen lı hücum oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Sunday Alimi kimdir?

G.Saraya 18lik genç yıldız

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 'nın Lobi Stars takımından 'ın U21 takımına edilen , gösterdiği performansla profesyonel sözleşmeye imza atacak.

Stili ile Bruma'yı andıran ve teknik direktör 'in gözüne girmeyi başaran 18 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımın hücum hattının rotasyonunda kullanılacak.

ÇIKTIĞI 13 MAÇTA 3 GOL 7 ASİST YAPTI

Galatasaray'ın U21 takımıyla geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan Alimi, 3 gol atarken 7 kez de asist yaptı.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 05:12
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