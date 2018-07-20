Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nijerya'nın Lobi Stars takımından Galatasaray'ın U21 takımına transfer edilen Sunday Alimi, gösterdiği performansla profesyonel sözleşmeye imza atacak.

Stili ile Bruma'yı andıran ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran 18 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımın hücum hattının rotasyonunda kullanılacak.





ÇIKTIĞI 13 MAÇTA 3 GOL 7 ASİST YAPTI

Galatasaray'ın U21 takımıyla geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan Alimi, 3 gol atarken 7 kez de asist yaptı.