Fener'e Bas Dost'tan kötü haber geldi... Uzun süredir Sarı-Lacivertliler'i peşinden koşturan Hollandalı golcü, Sporting Lizbon'da kaldı. Portekiz basını, Dost'un Sporting ile 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığını yazdı. Yıldız futbolcunun sözleşmesine 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi konulduğu da belirtildi.
Dost defteri kapandı
Uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Hollandalı golcü, Sporting Lizbon ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı... Dost’un serbest kalma bedeli 60 milyon Euro olarak belirlendi
Etiketler: Sporting Lizbon , Fenerbahçe
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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