Dost defteri kapandı

Fener'e Bas Dost'tan kötü haber geldi... Uzun süredir Sarı-Lacivertliler'i peşinden koşturan Hollandalı golcü, Sporting Lizbon'da kaldı. Portekiz basını, Dost'un Sporting ile 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığını yazdı. Yıldız futbolcunun sözleşmesine 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi konulduğu da belirtildi.