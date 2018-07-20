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Dost defteri kapandı

Uzun süredir ’nin gündeminde yer alan Hollandalı golcü, ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı... Dost’un serbest kalma bedeli 60 milyon Euro olarak belirlendi

Dost defteri kapandı
Fener'e Bas Dost'tan kötü haber geldi... Uzun süredir Sarı-Lacivertliler'i peşinden koşturan Hollandalı golcü, Sporting Lizbon'da kaldı. Portekiz basını, Dost'un Sporting ile 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığını yazdı. Yıldız futbolcunun sözleşmesine 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi konulduğu da belirtildi.
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