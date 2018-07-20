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’ın rakibi !

Beşiktaş’ın rakibi B36 TORSHAVN!
temsilcisi , dün gece Karadağ'dan Titograd'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 'ın rakibi oldu... İlk maç 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanş ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak.
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