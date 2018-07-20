Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, dün gece Karadağ'dan Titograd'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi oldu... İlk maç 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanş ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş’ın rakibi B36 TORSHAVN!
Etiketler: Beşiktaş , UEFA , Faroe Adaları , B36 Torshavn
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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