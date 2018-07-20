Az kalsın serbest kalıyordu

Bordo-mavili yönetim, Hugo Rodallega'ya Şubat ayından itibaren ödemelerin sürekli aksatarak yapılması nedeniyle serbest kalmasını son anda engelledi. Yönetim oyuncunun sözleşmesini fesih hakkını elde edeceği son gün 640 bin Euro'luk ödeme yaptı.
YENİ KRİZ ÖNLENDİ
Bu ödemeyle tecrübeli forvet oyuncusunun serbest kalması engellenirken yeni bir krizin de önüne geçilmiş oldu.
YENİ KRİZ ÖNLENDİ
Bu ödemeyle tecrübeli forvet oyuncusunun serbest kalması engellenirken yeni bir krizin de önüne geçilmiş oldu.
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