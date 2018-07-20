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Az kalsın serbest kalıyordu

, 640 bin ’luk borcu son gün ödemeseydi, Kolombiyalı yıldız golcü serbest kalacaktı...

Az kalsın serbest kalıyordu
Bordo-mavili yönetim, Hugo Rodallega'ya Şubat ayından itibaren ödemelerin sürekli aksatarak yapılması nedeniyle serbest kalmasını son anda engelledi. Yönetim oyuncunun sözleşmesini fesih hakkını elde edeceği son gün 640 bin 'luk ödeme yaptı.

YENİ KRİZ ÖNLENDİ
Bu ödemeyle tecrübeli forvet oyuncusunun serbest kalması engellenirken bir in de önüne geçilmiş oldu.
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