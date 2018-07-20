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’dan iddiası

İngilizler, bonservisi elinde olan stoperi F.Bahçe’ye yazdı

Ada’dan Diego Reyes iddiası
Stoper transferinde F.Bahçe'nin listesinde ilk sır Feyenoord'lu Sven van Beek yer alıyor. Van Beek için Feyenoord ile pazarlıklarını sürdüren Kanarya'nın gündemine bir başka isim daha geldi. İngiliz medyası, bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Meksikalı stoper Diego Reyes'i Fener'e yazdı.
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