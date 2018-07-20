Stoper transferinde F.Bahçe'nin listesinde ilk sırada Feyenoord'lu Sven van Beek yer alıyor. Van Beek için Feyenoord ile pazarlıklarını sürdüren Kanarya'nın gündemine bir başka isim daha geldi. İngiliz medyası, bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Meksikalı stoper Diego Reyes'i Fener'e yazdı.
Ada’dan Diego Reyes iddiası
İngilizler, bonservisi elinde olan Meksikalı stoperi F.Bahçe’ye yazdı
Etiketler: Diego Reyes , Meksikalı , ada
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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