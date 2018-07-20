İsviçre'deki ilk ciddi hazırlık maçında PSV Eindhoven'a 3-1 yenilen Galatasaray'da transfer alarmı verildi... Teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelerek takımı masaya yatırdı.
Acil transfer lazım
Fatih Terim, PSV yenilgisinin ardından Abdurrahim Albayrak’la görüştü ve “Stoper, orta saha ve forvet takviyesini bir an önce yapmalıyız” diye konuştu
İsviçre'deki ilk ciddi hazırlık maçında PSV Eindhoven'a 3-1 yenilen Galatasaray'da transfer alarmı verildi... Teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelerek takımı masaya yatırdı.
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- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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