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Acil lazım

, PSV yenilgisinin ardından ’la görüştü ve “Stoper, orta saha ve forvet takviyesini bir an önce yapmalıyız” diye konuştu



İsviçre'deki ilk ciddi hazırlık maçında PSV Eindhoven'a 3-1 yenilen Galatasaray'da transfer alarmı verildi... Teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelerek takımı masaya yatırdı.
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