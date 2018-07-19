Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, A Spor canlı yayınına konuk oldu. İşte A Spor muhabiri Hakan Gündoğar'ın sorularını yanıtlayan Şenol Güneş'in açıklamaları.
Şenol Güneş'ten inanılmaz transfer: Vida ve Fabri...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor canlı yayınında siyah beyaz takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Etiketler: Şenol Güneş , İlhan Mansız , transfer , Negredo , Talisca , Medel , Avusturya
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.