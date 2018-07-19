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Beşiktaş Teknik Direktörü , A Spor canlı yayınında siyah beyaz takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, A Spor canlı yayınına konuk oldu. İşte A Spor muhabiri Hakan Gündoğar'ın sorularını yanıtlayan Şenol Güneş'in açıklamaları.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 17:54
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