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geçirdi

'un genç yıldızı, milli futbolcu Anadolu Otoyolu mevkisinde trafik sı geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.

Milli futbolcu kaza geçirdi!

Alınan bilgiye göre, Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı.

Gürler, araçta büyük ölçüde hasarın oluştuğu dan yara almadan kurtulurken, beraberindeki hafif şekilde yaralandı.

Karaer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 19:44
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