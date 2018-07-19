Basketbolda bu sezon yine Euroleague şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe, NBA'in Los Angeles Lakers takımında forma giyen Tyler Ennis ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kadrosunu Los Angeles Lakers'ın başarılı oyun kurucusu Tyler Ennis ile güçlendirdi.



1.91 boyunda olan ve oyun kurucu pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.



Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Tyler Ennis kimdir?

24 Ağustos 1994 tarihinde Kanada'nın Brampton şehrinde dünyaya gelen Tyler Ennis'in iki erkek üç de kız kardeşi bulunuyor. Brampton'da büyüyen ve basketbola da burada başlayan Ennis, daha sonra Amerika'nın yolunu tuttu ve New Jersey'de Saint Benedict's Prep isimli lisede basketbol kariyerine başladı. Burada oldukça başarılı yıllar geçiren Tyler, 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında kazandığı bireysel ödüllerle de dikkat çekti. Kanadalı oyun kurucunun bu performansı, onun kendi yaş grubunda en önemli oyun kuruculardan biri olarak anılmaya başlamasını sağladı. Ennis, 2013 yılında ESPN tarafından yayımlanan ülke genelinde en iyi oyuncular listesinde 20. sırada bulunuyordu.