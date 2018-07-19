Emre’nin son sezonu

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu jubile kararını açıkladı... Medipol Başakşehir formasını giyen 38 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda kariyerine nokta koyacağını söyledi. Geçtiğimiz sezon kaçan şampiyonluğu da değerlendiren Emre, "Galatasaray'ın en büyük farkı taraftarıydı. Eğer bizim de arkamızda öyle bir destek olsaydı 80 ve üzeri puan alabilirdik" dedi.