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sistem

Cocu, “İstediğimiz oyunu oynamak için en sistem -3. Doğru oyuncuları bulmak için çabalıyoruz” dedi

Doğru sistem
F.Bahçe Phillip Cocu, dün beIN Sports'a açıklamalar yaptı. Hollandalı hoca, "Şu anki planımız 4-3-3. Sahaya yayılışımız bu şekilde olacak. İstediğimiz oyunu oynamak açıdan - 3'ün bir sistem olduğuna inanıyorum. Bu sistemde detaylar önemli" diye konuştu

ENGELLERİMİZ DE VAR!
Cocu, "İhtiyacımız olan pozisyonlara doğru oyuncuları bulma gayretindeyiz. İmkanlarımız var. Ama bir yandan bizi kısıtlayan bazı engeller de var" diye konuştu.

AYKUT HOCAYA ÖVGÜLER
Hollandalı, "Geçtiğimiz sezonki hocanın yaptıklarını, oynattığı futbolu yargılamak bana düşmez. Onun harika bir iş yaptığını düşünüyorum. Takıma kendi felsefemi uygulamaya çalışıyorum" dedi.

EN ÖNEMLİ DÖNEMDEYİZ
Cocu, "Yoğun idmanlar yaptık, uzun antrenmanları geride bıraktık. Fiziksel anlamda sezonun bu dönemleri son derece önemlidir. Aslında bu birkaç hafta sezonun en önemli dönemidir" ifadelerini kullandı
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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