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’ı farklı geçen Fener umut verdi

, İngiliz ekibini , ve Ozan’la yıktı...

Fulham’ı farklı geçen Fener umut verdi
Fenerbahçe, kampının son gününde hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere Preimer Lig ekiplerinden 'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler oynadığı futbolla da taraftarına umut verdi.

PERDEYİ GIULIANO AÇTI
Maça iyi başlayan Fener, 28'de 'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 'nin 43'teki şık golü ile durumu 2-0 yaptı. 75'te sahne alan , F.Bahçe'yi 3-0 öne geçirdi ve maçın sonuncu belirledi.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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