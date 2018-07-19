Fulham’ı farklı geçen Fener umut verdi

Fenerbahçe, İsviçre kampının son gününde hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere Preimer Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler oynadığı futbolla da taraftarına umut verdi.
PERDEYİ GIULIANO AÇTI
Maça iyi başlayan Fener, 28'de Giuliano'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Hasan Ali'nin 43'teki şık golü ile Kanarya durumu 2-0 yaptı. 75'te sahne alan Ozan Tufan, F.Bahçe'yi 3-0 öne geçirdi ve maçın sonuncu belirledi.
PERDEYİ GIULIANO AÇTI
Maça iyi başlayan Fener, 28'de Giuliano'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Hasan Ali'nin 43'teki şık golü ile Kanarya durumu 2-0 yaptı. 75'te sahne alan Ozan Tufan, F.Bahçe'yi 3-0 öne geçirdi ve maçın sonuncu belirledi.
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