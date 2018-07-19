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’yı hiç düşünmedim

, “’da oynamayı hiç düşünmedim”dedi

Avrupa’yı hiç düşünmedim
Bir dönem adı Inter ve Milan ile anılan Serdar Aziz, 'da oynamayı hiç düşünmediğini söyledi. 'dan ayrılmak istemediğini vurgulayan Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Bu kulüpte efsane olmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum" dedi.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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