Bir dönem adı Inter ve Milan ile anılan Serdar Aziz, Avrupa'da oynamayı hiç düşünmediğini söyledi. Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini vurgulayan Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Bu kulüpte efsane olmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum" dedi.
Avrupa’yı hiç düşünmedim
Serdar Aziz, “Avrupa’da oynamayı hiç düşünmedim”dedi
Etiketler: Serdar Aziz , Avrupa , Galatasaray
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.