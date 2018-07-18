Terim VAR dedi, kırdı geçirdi

Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Montrö şehrinde devam eden Galatasaray'da Fatih Terim fırtınası esiyor... Dünkü antrenmanda yapılan çift kale maçta topa elle müdahale olduğuna dair Ryan Donk ve Belhanda itirazlarda bulundu.
RODRIGUES GOLÜ ATTI!
Fatih Terim de tartışma yaratan pozisyon üzerine 'VAR' işareti yaparak, penaltı noktasını gösterdi. İdmanda bir anda kahkaka tufanı koparken, Garry Rodrigues penaltıdan golü attı. Çift kale maçta futbolcuların hırsı ve gösterdikleri yüksek performans teknik heyeti fazlasıyla mutlu etti.
KAZANAN TAKIM ZAFER POZU VERDİ
Fatih Terim'in 'VAR' kararıyla damgasını vurdugu çift kale maçı kazanan takım işte böyle zafer pozu verdi.
RODRIGUES GOLÜ ATTI!
Fatih Terim de tartışma yaratan pozisyon üzerine 'VAR' işareti yaparak, penaltı noktasını gösterdi. İdmanda bir anda kahkaka tufanı koparken, Garry Rodrigues penaltıdan golü attı. Çift kale maçta futbolcuların hırsı ve gösterdikleri yüksek performans teknik heyeti fazlasıyla mutlu etti.
KAZANAN TAKIM ZAFER POZU VERDİ
Fatih Terim'in 'VAR' kararıyla damgasını vurdugu çift kale maçı kazanan takım işte böyle zafer pozu verdi.
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