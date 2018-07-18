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için 4 milyon Euro

basını, ’ın ’da forma giyen yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını yazdı...

Peter Zulj için 4 milyon Euro
Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara i için çalışan Beşiktaş'ta Peter Zulj ön plana çıkmış durumda... Avusturya basını, Sturm Graz formasını giyen 25 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Zulj, "Menajerim bazı kulüplerle görüşme halinde. Transfer için bonservis ücreti belirleyici olacak. Hocamız Heiko Vogel ile de görüştüm. Kulübüm önümü kesmeyeceğini söyledi" ifadesini kullandı.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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