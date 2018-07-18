Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışan Beşiktaş'ta Peter Zulj ön plana çıkmış durumda... Avusturya basını, Sturm Graz formasını giyen 25 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Zulj, "Menajerim bazı kulüplerle görüşme halinde. Transfer için bonservis ücreti belirleyici olacak. Hocamız Heiko Vogel ile de görüştüm. Kulübüm önümü kesmeyeceğini söyledi" ifadesini kullandı.
Peter Zulj için 4 milyon Euro
Avusturya basını, Beşiktaş’ın Sturm Graz’da forma giyen yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını yazdı...
Etiketler: Peter Zulj , Sturm Graz , Beşiktaş , transfer , Avusturya
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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