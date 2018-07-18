Fener Bolasie’de kararlı

Fenerbahçe Everton'da forma giyen sol kanat oyuncusu Yannick Bolasie'nin transferi için de temaslarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler Kongo asıllı Fransız kanat oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor ve İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Silva da Bolasie'yi yeni sezon kadro yapılanmasında düşünmüyor, Bu nedenle İngiliz kulübü Bolasie'nin kiralanmasına sıcak bakıyor.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Orta alanın her iki kanadında forma giyebilen Bolasie geçen sezon Everton formasıyla 18 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti. Bolasie süratiyle dikkat çeken bir oyuncu.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Orta alanın her iki kanadında forma giyebilen Bolasie geçen sezon Everton formasıyla 18 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti. Bolasie süratiyle dikkat çeken bir oyuncu.
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