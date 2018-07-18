Yol Durumu
  1. Arsenal’i elektrik çarptı
  2. Orman: Hızlı karar alınacak

Fener Bolasie’de kararlı

Sarı-Lacivertliler Everton’da forma giyen asıllı futbolcuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor

Fener Bolasie’de kararlı
Fenerbahçe Everton'da forma giyen sol kanat oyuncusu Yannick Bolasie'nin transferi için de temaslarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler asıllı kanat oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor ve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Silva da Bolasie'yi yeni sezon kadro yapılanmasında düşünmüyor, Bu nedenle İngiliz kulübü Bolasie'nin kiralanmasına sıcak bakıyor.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Orta alanın her iki kanadında forma giyebilen Bolasie geçen sezon Everton formasıyla 18 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti. Bolasie süratiyle dikkat çeken bir oyuncu.
Etiketler: , ,
  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ