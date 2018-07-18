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Emre Belözoğlu'ndan emeklilik kararı

Yeni sezon hazırlıklarını 'nın Salzburg kentinde sürdüren 'de forma giyen Emre Belözoğlu, sezon sonunda büyük bir ihtimalle u bırakacağını açıkladı.

Emre Belözoğlundan flaş karar!

kaptanı Emre Belözoğlu, önemli açıklamalar yaptı.

Spor'a konuşan deneyimli cunun açıklamalarından bazı satır başları:

"Trabzonspor'un özüne dönmesi gerekiyor. Bu benim haddime değil ama Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ses getirdi. Baktığınızda Trabzon'dan çıkan çok sayıda oyuncu var. Ben de anne tarafından Trabzonluyum."

"Galatasaray kendi sahasında hiç puan kaybetmedi. Bunun nedeni taraftarıydı. Bizim de taraftar sayımız fazla olsaydı, 80'li puanların altında kalmaz ve şampiyon olabilirdik."

", 'de maça hazırlama konusunda benim çalıştığım hocalar arasında 1 numara."

"Sezon sonunda büyük ihtimalle futbolu bırakacağım"

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 15:30
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