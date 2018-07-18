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Emenike sosyal medya hesabından paylaşımı yaptı

Bir dönem ve 'de forma giyen , sosyal medyadan paylaşımı yaptı. Emenike'nin bu paylaşımı şaşkınlık yarattı.

Emenikeden İstanbul paylaşımı!

ve 'un eski golcüsü Nijeryalı forvet 'den kafa karıştıran paylaşımı geldi.

Son olarak ekiplerinden Las Palmas'ta forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Emenike, 'a döndüğünü belirten bir paylaşımda bulundu.

Nijeryalı golcünün Türkiye'ye transfer görüşmesi için gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

İşte Emenike'nin olay yaratan o paylaşımı;

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 09:36
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