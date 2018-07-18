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Fabri için 'la el sıkıştı! 6 milyon Euro..

, 'dan gelen 6 milyon Euro'luk teklifi kabul ederek ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı!

Beşiktaşta flaş ayrılık
Fabri'ye gelen 6 milyon Euro'luk teklif yönetim tarafından kabul edildi. Bu sezon 'e yükselen , İspanyol file bekçisi için a ilk olarak 3.5 milyon Euro önermişti. Fabri için istenen rakamı 6 milyon Euro'ya yükseltti.

Siyah-beyazlıların karşı teklifini kabul eden Fulham, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri'nin önümüzdeki günlerde kamptan ayrılarak Fulham ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 21:31
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