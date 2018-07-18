Fabri'ye gelen 6 milyon Euro'luk teklif yönetim tarafından kabul edildi. Bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham, İspanyol file bekçisi için Beşiktaşa ilk olarak 3.5 milyon Euro önermişti. Kara Kartal Fabri için istenen rakamı 6 milyon Euro'ya yükseltti.
Siyah-beyazlıların karşı teklifini kabul eden Fulham, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri'nin önümüzdeki günlerde kamptan ayrılarak Fulham ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Siyah-beyazlıların karşı teklifini kabul eden Fulham, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri'nin önümüzdeki günlerde kamptan ayrılarak Fulham ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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