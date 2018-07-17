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için iddiası: Al Hilal, görüşmelere başladı!

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı ekibi Al Hilal'in, Galatasaraty'la Bafetimbi 'in i için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Gomise süpriz talip! Görüşmeler başladı

'dan ayrılıyor mu? 'ın Al Hilal takımı ile Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis i için görüşmelere başladığı yazıldı.
Suudi Arabistan'dan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis transferi ile ilgili flaş bir iddia geldi!

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Al Jazeera'nin haberine göre, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Bafetimbi Gomis için görüşmlere başladı. Sarı kırmızılı takıma resmi teklif yapan Suudi yöneticiler, pazarlık masasında fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor. Galatasaray'ın Gomis için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ancak bir miktar indirim yapılabileceği öğrenildi.

KRAL GİDİYOR MU?

Geçen sezon Galatasaray forması ile toplamda 40 maça çıkan Gomis 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 32 gol atmış, Spor Toto Süper Lig'i de gol ı olarak tamamlamıştı.

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 17:32
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