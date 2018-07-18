Arsenal’i elektrik çarptı

İngiliz devi Arsenal'e büyük şok… Bir süre önce kendisini elektrikli otomobiller üreten Çin firması BYD'nin yöneticisi olarak tanıtan bir kadınla, sponsorluk anlaşması yapan Arsenal, feci şekilde dolandırıldı. Arsenal'li yöneticilerle sponsorluk anlaşması yapan Çin'li kadının, şirkette çalışmadığı ve dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Arsenal kulübünü ayakta uyutan Çinli kadın, BYD firması ile hiçbir bağı olmamasına rağmen kameralar karşısında İngiliz ekibi ile sahte sözleşme imzaladı. Sahte anlaşmanın imzalandığı anda sponsorluk için görseller de hazırlanmıştı. Arsenal'i dolandıran Çinli kadının aynı yöntemle birçok şirketi daha kandırdığı ve polis tarafından arandığı öğrenildi.
FİRMANIN TANITIMI BİLE YAPILDI
Arsenal, sahte sponsorluk anlaşması imzaladığı BYD firmasının tanıtımını dahi yaptı. İngiliz ekibinin yıldızları Xhaka, Koscielny ve Mustaphi, BYD markasının yazılı olduğu forma ile poz verdi ve skandalın boyutu daha da arttı.
FİRMANIN TANITIMI BİLE YAPILDI
Arsenal, sahte sponsorluk anlaşması imzaladığı BYD firmasının tanıtımını dahi yaptı. İngiliz ekibinin yıldızları Xhaka, Koscielny ve Mustaphi, BYD markasının yazılı olduğu forma ile poz verdi ve skandalın boyutu daha da arttı.
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