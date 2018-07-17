Uyanık Esteghlal!

Trabzonspor, İran'ın Esteghlal takımında forma giyen 22 yaşındaki stoper Majid Esteghlal ile her konuda anlaşmaya vardı... Oyuncu Trabzon'a gelecekken kulübü Esteghlal tarafından Majid Hosseini'nin pasaportuna el konuldu.
HENÜZ VAZGEÇMEDİLER
Hosseini'nin sözleşmesinde, "15 Temmuz'a kadar 100 bin Dolar'a serbest kalır" maddesi vardı. Trabzonspor, oyuncuyla anlaştı. Parayı kulübüne yatırmak istedi ama cevap alamadı. Oyuncunun Trabzon'a gelmemesi için pasaportuna el konuldu. Trabzonspor, bu olayı FIFA'ya taşıyacak. Bordo-Mavililer, Hosseini'den vazgeçmiş değil.
HENÜZ VAZGEÇMEDİLER
Hosseini'nin sözleşmesinde, "15 Temmuz'a kadar 100 bin Dolar'a serbest kalır" maddesi vardı. Trabzonspor, oyuncuyla anlaştı. Parayı kulübüne yatırmak istedi ama cevap alamadı. Oyuncunun Trabzon'a gelmemesi için pasaportuna el konuldu. Trabzonspor, bu olayı FIFA'ya taşıyacak. Bordo-Mavililer, Hosseini'den vazgeçmiş değil.
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