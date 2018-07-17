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devam edemeyiz!

, kulübe 2 kez ihtar çeken ’nin menajerine bu sözleri sarf etti

Sizinle devam edemeyiz!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Tolga Ciğerci ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı. Albayrak, Tolga'nın menajerine, "Galatasaray Kulübüne 2 kez ihtar çektiniz. Bu doğru bir tavır ve hoş bir yaklaşım değil. artık yola devam edemeyiz. İki kez kulübüne ihtar çeken oyuncunun takımda kalmasını istemiyoruz" dedi.

KAYSERİ İSTİYOR
kampına götürülmeyen Tolga'nın menajeri de arayışlara başladı. spor ve 'nin Galatasaray'ın orta saha oyuncusunu istediği bildirildi.
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