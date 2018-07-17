Sizinle devam edemeyiz!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Tolga Ciğerci ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı. Albayrak, Tolga'nın menajerine, "Galatasaray Kulübüne 2 kez ihtar çektiniz. Bu doğru bir tavır ve hoş bir yaklaşım değil. Sizinle artık yola devam edemeyiz. İki kez Galatasaray kulübüne ihtar çeken oyuncunun takımda kalmasını istemiyoruz" dedi.
KAYSERİ İSTİYOR
İsviçre kampına götürülmeyen Tolga'nın menajeri de arayışlara başladı. Kayserispor ve Göztepe'nin Galatasaray'ın orta saha oyuncusunu istediği bildirildi.
KAYSERİ İSTİYOR
İsviçre kampına götürülmeyen Tolga'nın menajeri de arayışlara başladı. Kayserispor ve Göztepe'nin Galatasaray'ın orta saha oyuncusunu istediği bildirildi.
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