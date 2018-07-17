İki yüzlü Fransa

Her fırsatta İslamafobik ve ırkçı söylemlerle dünyanın tepkisini çeken Fransa, Rusya'da düzenlenen D��nya Kupası'nı müzesine taşıdı. Horozlar, kadrosundaki 15 Afrikalı futbolcuyla zafere yürüdü... Kadrosunda 5 Müslüman oyuncu bulunan Fransa'nın başarısı kendi ülkesine ders niteliğindeydi
BABASIYLA ÇÖP TOPLADI
Fransa'nın birçok futbolcusu varoşlarda yaşadı. En büyük yıldızlarından Kylian Mbappe, arka sokaklarda büyüdü. Kante ise babasıyla birlikte çöp topladı. İşte o 'Ötekiler' dev kupayı kazandı.
İŞTE AFRİKALI FUTBOLCULAR
Kimpembe ve N'Zonzi Kongolu, Umtiti ve Mbappe Kamerunlu, Paul Pogba Gineli, Moussa Dembele ve Mendy Senegalli, Tolisso Togolu, Kante ve Sidibe Malili, Matuidi ise Angolalı.
KUPAYI FRANSA KAZANMADI
Ayrıca Mandanda Demokratik Kongolu, Fekir Cezayirli, Rami ise Faslı. Konuyla ilgili olarak İtalyan Corriera della Sport, "Kupayı Fransa değil Afrika kazandı" diyerek dikkatleri üzerine çekti.
EYFEL KULESİ KIRMIZI-MAVİ
Fransa'nın simgesi Eyfel Kulesi, Horozlar'ın Dünya Kupası'nı kazanmasından hemen sonra mavi-kırmızı ve beyaz renklere büründü.
KUTLAMALARA KAN BULAŞTI!
Önceki gece sabahlara kadar sokaklarda eğlenen Fransa halkı zaferi doyasıya kutladı. Kutlamalarda 2 kişinin öldüğü açıklandı.
METRO DURAKLARINA ŞAMPİYONLARIN İSİMLERİ!
Fransa'daki metro duraklarına dünya şampiyonluğu sonrasında milli takımdaki efsane hoca ve futbolcuların isimleri verildi. Bu uygulama kısa süre içinde sosyal medyayada paylaşım rekoru kırdı.
BABASIYLA ÇÖP TOPLADI
Fransa'nın birçok futbolcusu varoşlarda yaşadı. En büyük yıldızlarından Kylian Mbappe, arka sokaklarda büyüdü. Kante ise babasıyla birlikte çöp topladı. İşte o 'Ötekiler' dev kupayı kazandı.
İŞTE AFRİKALI FUTBOLCULAR
Kimpembe ve N'Zonzi Kongolu, Umtiti ve Mbappe Kamerunlu, Paul Pogba Gineli, Moussa Dembele ve Mendy Senegalli, Tolisso Togolu, Kante ve Sidibe Malili, Matuidi ise Angolalı.
KUPAYI FRANSA KAZANMADI
Ayrıca Mandanda Demokratik Kongolu, Fekir Cezayirli, Rami ise Faslı. Konuyla ilgili olarak İtalyan Corriera della Sport, "Kupayı Fransa değil Afrika kazandı" diyerek dikkatleri üzerine çekti.
EYFEL KULESİ KIRMIZI-MAVİ
Fransa'nın simgesi Eyfel Kulesi, Horozlar'ın Dünya Kupası'nı kazanmasından hemen sonra mavi-kırmızı ve beyaz renklere büründü.
KUTLAMALARA KAN BULAŞTI!
Önceki gece sabahlara kadar sokaklarda eğlenen Fransa halkı zaferi doyasıya kutladı. Kutlamalarda 2 kişinin öldüğü açıklandı.
METRO DURAKLARINA ŞAMPİYONLARIN İSİMLERİ!
Fransa'daki metro duraklarına dünya şampiyonluğu sonrasında milli takımdaki efsane hoca ve futbolcuların isimleri verildi. Bu uygulama kısa süre içinde sosyal medyayada paylaşım rekoru kırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.