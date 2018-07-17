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Helal sana Mbappe

’nın harika çocuğu , örnek davranışıyla gönülleri yine fethetti... 19 yaşındaki yıldız, ’nda kazandığı 433 bin Euro’yu engellilere bağışladı

Helal sana Mbappe
Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransa'da turnuvanın en iyi genç futbolcusu seçilen 'den örnek bir davranış geldi. Fransız futbolcu, Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk primi ve maç başına kazandığı paraları bir kuruma bağışladı.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Fransız futbolcu Kylian Mbappe, 'nda şampiyonluk primi olarak federasyondan 300 bin Euro ödüle hak kazandı. Yıldız oyuncu ayrıca maç başına aldığı 19 bin Euro'luk primleri de Premiers de Cordee adlı bir kuruma bağışladı. Kurumun, Fransa'da hasta ve engellilere yardım faaliyetinde bulunduğu belirtildi. Mbappe'nin örnek davranışı, 'da büyük takdir topladı.
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