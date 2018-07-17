İstanbul ‘Yankı’landı!

Wimbledon Tenis Turnuvası gençler kategorisi çift erkeklerde Finlandiyalı partneri Otto Virtanen ile şampiyonluğa ulaşan Yankı Erel, İstanbul'a geldi. Yankı'yı, İTESK Tenis Kulübü Başkanı Hakan Yılmaz karşıladı. Erel'i ailesi de yalnız bırakmadı.
BUNU HAK ETTİM
Başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden genç tenisçi, "Hak ettiğimi düşünüyorum. Son puana kadar savaştık ve bunu başardık. Bugüne kadar üç grand slam oynadım ama Wimbledon Tenis Turnuvası hepsinden çok farklıydı" diye konuştu.
BUNU HAK ETTİM
Başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden genç tenisçi, "Hak ettiğimi düşünüyorum. Son puana kadar savaştık ve bunu başardık. Bugüne kadar üç grand slam oynadım ama Wimbledon Tenis Turnuvası hepsinden çok farklıydı" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.