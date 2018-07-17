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‘Yankı’landı!

Wimbledon’da çift erkeklerde şampiyon olan Yank ı Erel’e havalanında muhteşem bir karşılama yapıldı

İstanbul ‘Yankı’landı!
Wimbledon Tenis Turnuvası gençler kategorisi çift erkeklerde Finlandiyalı partneri Otto Virtanen ile şampiyonluğa ulaşan , 'a geldi. Yankı'yı, İTESK Tenis Kulübü Başkanı Hakan Yılmaz karşıladı. Erel'i ailesi de yalnız bırakmadı.

BUNU HAK ETTİM
Başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden genç tenisçi, "Hak ettiğimi düşünüyorum. Son puana kadar savaştık ve bunu başardık. Bugüne kadar üç grand slam oynadım ama hepsinden çok farklıydı" diye konuştu.
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