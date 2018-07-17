33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın erkekler kategorisinde Türkiye, Yunanistan'a 27-1 kaybetti. İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen organizasyonda havuza çıkan Ay-Yıldızlılar tarihi bir hezimet yaşadı. Alınan bu yenilgi özellikle sosyal medyada çok büyük bir tepki topladı.
Havuzda boğulduk!
Sutopu Milli Takımımız, Barcelona’daki Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan’a 27-1 yenildi. Alınan bu mağlubiyet büyük tepki çetki
Etiketler: İspanya , Türkiye , Yunanistan
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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