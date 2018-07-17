Havuzda boğulduk!

33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın erkekler kategorisinde Türkiye, Yunanistan'a 27-1 kaybetti. İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen organizasyonda havuza çıkan Ay-Yıldızlılar tarihi bir hezimet yaşadı. Alınan bu yenilgi özellikle sosyal medyada çok büyük bir tepki topladı.