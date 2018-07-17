Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Matej Mitrovic, 3,9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Club Brugge'a transfer oldu.
Beşiktaş Matej Mitrovic'le yollarını ayırdı
Etiketler: Beşiktaş , Club Brugge , matej mitrovic
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Matej Mitrovic, 3,9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Club Brugge'a transfer oldu.
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