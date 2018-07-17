Fener’in yeni stoperi Van Beek

Geçen sezon SOS veren stoper bölgesine en az 1 takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin rotası Hollanda'ya döndü... Dünya Kupası öncesinde prensip anlaşmasına varılan Yerry Mina'nın taliplerinin artması sonrası B planını devreye sokan yönetim, Feyenoord'lu Sven van Beek ile anlaşma sağladı.
COCU DA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Teknik direktör Cocu'nun 'Mutlaka almalıyız' talimatı sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki stoperi ikna etti. Cocu'nun da Van Beek ile telefonda görüştüğü öğrenildi.
ARADAKİ FARK 2 MİLYON EURO
F.Bahçe yönetimi Feyenoord ile pazarlıkları ise sürdürüyor. Hollanda kulübünün 1 yıl dana sözleşmesi olan Van Beek için 4 milyon Euro istediği, Sarı-Lacivertliler'in ise 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
DEVLER LİGİ'NDE DE OYNADI
Geçen sezon Feyenoord formasıyla ligde 20 maça çıkan Van Beek sağ bekte de görev yapabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta oynayan Hollandalı savunmacı sert futbolu ile tanınıyor.
COCU DA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Teknik direktör Cocu'nun 'Mutlaka almalıyız' talimatı sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki stoperi ikna etti. Cocu'nun da Van Beek ile telefonda görüştüğü öğrenildi.
ARADAKİ FARK 2 MİLYON EURO
F.Bahçe yönetimi Feyenoord ile pazarlıkları ise sürdürüyor. Hollanda kulübünün 1 yıl dana sözleşmesi olan Van Beek için 4 milyon Euro istediği, Sarı-Lacivertliler'in ise 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
DEVLER LİGİ'NDE DE OYNADI
Geçen sezon Feyenoord formasıyla ligde 20 maça çıkan Van Beek sağ bekte de görev yapabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta oynayan Hollandalı savunmacı sert futbolu ile tanınıyor.
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