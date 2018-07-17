Fener’in yeni stoperi Van Beek

COCU

LİGİ'NDE

sezonveren stoper bölgesine en az 1 takviye yapmak isteyen'nin rotası'ya döndü...öncesinde prensip anlaşmasına varılan'nın taliplerinin artması sonrasıdevreye sokan yönetim,ile anlaşma sağladı.direktör'nun '' talimatı sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler,stoperi ikna etti.'nun daile telefonda görüştüğü öğrenildi.yönetimiile pazarlıkları ise sürdürüyor.kulübünün 1 yıl dana sözleşmesi olaniçinistediği, Sarı-Lacivertliler'in iseteklif ettiği öğrenildi.sezonformasıyla ligde 20 maça çıkansağ bekte de görev yapabiliyor.'nde de 4 maçta oynayansavunmacı sert futbolu ile tanınıyor.