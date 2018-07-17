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Mitrovic’te iki rakip var

Sportif direktör ’nin temas kurduğu Alexandar Mriotvic’e iki ciddi talip var. Fransız futbol adamı, ’deki kişisel ilişkilerini kullanarak i bitirmeyi hedefliyor. Newcastle cephesi, kiralama formülüne sıcak bakıyor.

Mitrovic’te iki rakip var
Bas Dost konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle forvet inde alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe'de gözler Alexandar Mitrovic'e çevrildi.

SATMAK İSTEMİYORLAR
Teknik direktör Phillip Cocu'nun onayı sonrasında Sırp yıldız için temaslara başlayan sportif direktör Damien Comolli pazarlıkları sürdürüyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Mitrovic'le Fenerbahçe'nin dışında Real Betis ve Fulham da ilgileniyor. Her iki kulübün de Sırp forvetin bonservisini almak için teklif yaptığı ancak Newcastle United'ın oyuncusunu satmak istemediği belirtildi.

EN AVANTAJLISI FENER
Bu nedenle Fenerbahçe'nin kiralama teklifiyle en avantajlı kulüp konumunda olduğu ifade ediliyor. Newcastle United kulübü şu ana kadar beklenen performansı gösteremese de 23 yaşında olan Mitrovic'ten önümüzdeki yıllarda faydalanmayı hedefliyor.
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