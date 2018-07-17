Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Bas Dost konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Portekiz basınına göre Sporting kulübünün yeni başkanı Sousa Cintra sözleşmesini fesheden oyuncuları kararlarından geri döndürmek için büyük mesai harcıyor. Son olarak Bruno Fernandes'i kalmaya ikna eden ve onunla yeni sözleşme imzalayan Portekiz ekibi Bas Dost'la da masaya oturdu. Hollandalı futbolcunun yapılan teklife sıcak baktığı ancak eşinin Lizbon'da kalma fikrine kesinlikle karşı çıktığı gelen bilgiler arasında.
Yenge Lizbon’u istemiyor!
Portekiz basını, Bas Dost’un Sporting Lizbon’da kalma ihtimalinin belirdiğini ancak Hollandalı yıldızın eşinin buna karşı çıktığını yazdı
Etiketler: Sporting Lizbon , Bas Dost , Fenerbahçe
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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