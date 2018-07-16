Yapılan açıklamada yıldız forvetin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı açıklandı.

İşte kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

;Oyuncumuz Burak Yılmaz'ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul'da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir.