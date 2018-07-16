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'da şoku

Bordo Mavili kulüp sakatlığı nedeniyle kampı terk eden hakkında bir açıklama yayınladı.

Trabzonsporda Burak Yılmaz şoku

Yapılan açıklamada yıldız forvetin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı açıklandı.

İşte kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
;Oyuncumuz 'ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul'da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 13:34
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