Yapılan açıklamada yıldız forvetin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı açıklandı.
İşte kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
;Oyuncumuz Burak Yılmaz'ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul'da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir.
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