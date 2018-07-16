Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyerek ülkemizi temsil eden Cüneyt Çakır, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakır, hakkında çıkan Çin'den transfer teklifi geldi iddialarına da açıklık getirdi.

İşte Çakır'ın açıklamaları:

"Gönül isterdi ki milli takımımızda burda olsun ama biz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Allah bize iki Dünya Kupası'na katılmayı nasip etti ve ikisinde de yarı final seviyesine kadar geldik. Çünkü bize orada Türk hakem diyorlar. Bundan daha güzel bir şey yok. Biz hiçbir turnuvaya final beklentisiyle gitmiyoruz, atamalar bizim görevimiz değil, biz onları düşünmüyoruz. Biz önümüzdeki maçı yönetme düşüncüsüyle, maç maç hareket ediyoruz. Çok güzel bir turnuva başarılı bir Dünya Kupası oldu. Biz de burada ülkemizi çok güzel temsil ettik"



"Biz sahaya çıkıp maç yönetiyoruz sadece. Bu turnuvada da bunu yaptık. Yarı finalde rüyamızı gerçekleştirdik. Yardımcılarım, dünyanın en iyi yardımcı hakemleri. Önümüzdeki bütün hedeflerimize ulaşacağız, bundan eminim. Şimdi dinleneceğiz. 2 yıl sonraki Avrupa Şamp. için çalışacağız. Yarı final yönettiğimiz için çok mutlu olduk. Final yönetmek, her zaman performansa bağlı bir şey değil. İngiliz hakemsinizdir, İngiltere finale yükselir, ne kadar iyi olursanız olun yönetemezsiniz."



Başarılı hakem ilk kez Dünya Kupası'nda uygulanan Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR)'la ilgili olarak da düşüncülerini paylaşarak, "VAR sistemi Dünya Kupası'nda ilk kez uygulandı, bu sezon da ülkemizde uygulanmaya başlanacak. Ben VAR'ın futbola çok fayda sağladığını düşünüyorum. Oyuna adalet duygusunu daha fazla yerleştirdiğini düşünüyorum. Dünya Kupası'nda bunu gösterdi. VAR'ın ülkemizde de çok faydalı olacağını düşünüyorum.İlk başlarda aksaklıklar olabilir, ancak hepinizin desteğiyle başarılı olacağını düşünüyorum. VAR hakemler için değil futbol için gelmiş bir proje. Sahada karar veren hakemdir. VAR öneride bulunur ama son kararı hakem verir. Sahanın her zaman tek hakimi hakemdir. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Biz beraber başardık" şeklinde konuştu.



Çin'den kendisine transfer teklifi gelip gelmediğiyle ilgili soruya ise Çakır, "Bazı şeyleri siz çıkarıyorsunuz, rakam çıkarıyorsunuz sonra buna kendiniz inanıyorsunuz" yanıtını verdi.