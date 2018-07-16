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'da hedef Vitinho

'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren 'da Gomis'in yanına partner olarak CSKA forması giyen Vitinho'nun adı öne çıktı.

Gomisin yanına sambacı

Şampiyonlar Ligi'ni yeniden sallamak isteyen 'ın durmaya niyeti yok. Onyekuru, Nagatomo ve Muğdat'ı alan Donk ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekip bu defa tribünleri coşturacak bir ismin peşinde... Bafe Gomis'in yanına Dybala, Firmino ve Rooney gibi bir isim arayan , Vitinho'yu kendisine hedef olarak seçti.

CSKA Moskova'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu, Drogba'yla oynayan Burak Yılmaz gibi kullanmak isteyen Terim'in önüne sürpriz bir imkan çıktı. Zira Sambacının menajerliğini, tecrübeli teknik adamın, İtalya'dan tanıdığı Luca Vittorini yapıyor. Fatih Terim, Vittorini'yi hemen aradı ve Vitinho'nun durumunu sordu.

Vittorini, "CSKA Moskova kiralar mı bilmiyorum ama senin için tabii ki sorarım" derken şimdi Rusya'dan gelecek yanıt bekleniyor.

CSKA Moskova, İnternacional ve CSKA Moskova formaları giyen Vitinho, kariyeri boyunca 161 maça çıkarken 42 gol atıp, 26 da asist yapmayı başardı. Başarılı oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Karakteristik özellikleri
Uzaktan şutlar: Çok güçlü
Adam geçme: Güçlü
Kilit pas verme: Güçlü
Serbest vuruş: Güçlü
Duran top kullanma: Güçlü
Bitiricilik: Güçlü
Pas verme: Güçlü

Zayıf yönü: Hava topları

Stili: Uzun top oynamayı, şut çekmeyi, kanattan içeri kat etmeyi seviyor. Adam geçmede oldukça başarılı... Ortaları da adrese teslim.

Oynadığı mevkiler: Sol kanat, Santrfor, Forvet arkası, Sağ kanat, 10 numara, Orta saha sol.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 08:23
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