Şampiyon Fransa

En büyük Fransa... Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası Finali'nde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa şampiyonluğa ulaştı. Böylece Fransa 2. kez Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. 18. dakikada Griezmann'ın 30 metreden kullandığı serbest vuruşta Mandzukic ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.
PERİSİC SKORA DENGE GETİRDİ
Maçın 28. dakikasında Hırvatistan beraberliği yakaladı. Vida'nın pasında Perisic sağ ayağıyla topu düzeltip sol ayağıyla çok sert vurdu. Bu golle Hırvatistan skorda 1-1'lik dengeyi yakaladı.
VAR KARARI İLE PENALTI GELDİ
İlk yarının 38. dakikasında hakem VAR kararı ile Fransa lehine penaltı verdi. Griezmann skoru 2-1 yaptı. 59'da Pogba sol ayağıyla yaptığı vuruşla Fransa'yı Hırvatistan karşısında 3-1 öne geçirmeyi başardı.
LLORİS ÇOK BÜYÜK HATA YAPTI
Maçın 65. dakikasında Mbappe attığı şutla skoru 4-1'e getirdi. 69'da kaleci Lloris'in hatasında Mandzukic skoru 4-2 yaptı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Fransa böylece Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
GERÇEK ŞAMPİYON AFRİKA
Fransa 2. kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Bu başarıda en önemli pay hiç şüphesiz Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli futbolcular oldu. Takımın yıldızları Mbappe Kamerunlu, Pogba Gineli, Kante Malili, N'Zonzi Kongolu, Lemar Nijeryalı, Rami Faslı, Umtiti Kamerunlu kökenli isimler olarak başarıda önemli rol oynadılar.
FRANSA'DAKİ AFRİKA KÖKENLİLER
KIMPEMBE Kongo
UMTITI Kamerun
POGBA Gine
MBAPPE Kamerun
DEMBELE Senegal
TOLISSO Togo
KANTE Mali
MATUIDI Angola
N'ZONZI Kongo
MANDANDA Kongo
FEKIR Cezayir
MENDY Senegal
LEMAR Nijerya
RAMI Fas
KUPANIN EN İYİSİ LUKA MODRIC OLDU
FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın yıldız ismi Modric oldu. Modric Rusya'da oynadığı 7 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
PERİSİC SKORA DENGE GETİRDİ
Maçın 28. dakikasında Hırvatistan beraberliği yakaladı. Vida'nın pasında Perisic sağ ayağıyla topu düzeltip sol ayağıyla çok sert vurdu. Bu golle Hırvatistan skorda 1-1'lik dengeyi yakaladı.
VAR KARARI İLE PENALTI GELDİ
İlk yarının 38. dakikasında hakem VAR kararı ile Fransa lehine penaltı verdi. Griezmann skoru 2-1 yaptı. 59'da Pogba sol ayağıyla yaptığı vuruşla Fransa'yı Hırvatistan karşısında 3-1 öne geçirmeyi başardı.
LLORİS ÇOK BÜYÜK HATA YAPTI
Maçın 65. dakikasında Mbappe attığı şutla skoru 4-1'e getirdi. 69'da kaleci Lloris'in hatasında Mandzukic skoru 4-2 yaptı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Fransa böylece Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
GERÇEK ŞAMPİYON AFRİKA
Fransa 2. kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Bu başarıda en önemli pay hiç şüphesiz Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli futbolcular oldu. Takımın yıldızları Mbappe Kamerunlu, Pogba Gineli, Kante Malili, N'Zonzi Kongolu, Lemar Nijeryalı, Rami Faslı, Umtiti Kamerunlu kökenli isimler olarak başarıda önemli rol oynadılar.
FRANSA'DAKİ AFRİKA KÖKENLİLER
KIMPEMBE Kongo
UMTITI Kamerun
POGBA Gine
MBAPPE Kamerun
DEMBELE Senegal
TOLISSO Togo
KANTE Mali
MATUIDI Angola
N'ZONZI Kongo
MANDANDA Kongo
FEKIR Cezayir
MENDY Senegal
LEMAR Nijerya
RAMI Fas
KUPANIN EN İYİSİ LUKA MODRIC OLDU
FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın yıldız ismi Modric oldu. Modric Rusya'da oynadığı 7 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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