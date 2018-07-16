Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'dan ayrılık süreciyle ilgili Instagram'dan açıklama yaptı. Tecrübeli hoca, "Tüm bu yaşatılanlar, beni daha çok hırslandırdı. Ekranda konuşanlar, mahkemede darp raporu gösterdi. Zor bir süreç miydi? Evet zordu. Ben, hayatımın hiçbir döneminde hayat davalarımı kolay kazanmadım zaten" şeklinde konuştu.
Ekranda konuşanlar darp raporu aldı
Terim, Milli Takım’dan ayrılık süreciyle ilgili konuştu. İsim vermeden çok sert ifadeler kullandı
Etiketler: milli takım , Teknik Direktörü , Fatih Terim , instagram , Ekranda
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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