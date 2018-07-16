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konuşanlar darp raporu aldı

Terim, ’dan ayrılık süreciyle ilgili konuştu. İsim vermeden çok sert ifadeler kullandı

Ekranda konuşanlar darp raporu aldı
Galatasaray Fatih Terim, Milli Takım'dan ayrılık süreciyle ilgili Instagram'dan açıklama yaptı. Tecrübeli hoca, "Tüm bu yaşatılanlar, beni daha çok hırslandırdı. Ekranda konuşanlar, mahkemede darp raporu gösterdi. Zor bir süreç miydi? Evet zordu. Ben, hayatımın hiçbir döneminde hayat davalarımı kolay kazanmadım zaten" şeklinde konuştu.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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