Burak Yılmaz şoku

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, kasığındaki fıtığın dayanılmaz ağrılar yapması nedeniyle Slovenya kampından ayrılarak İstanbul'a gitti. 15 Mayıs'ta Almanya'da kasığından fıtık ameliyatı olan Burak Yılmaz'ın bu kez diğer kasığından sakatlık yaşadığı belirtildi.
DİĞER KASIĞINDAN
Almanya'da kendisini ameliyat eden Dr. Ufuk Şentürk tarafından Slovenya'da tekrar kontrol edilen oyuncunun, İstanbul'da bir operasyondan daha geçireceği bildirildi. Bu kez diğer kasığından ameliyat olacak olan Burak Yılmaz'ın en az 30 gün sahalardan uzak kalacağı, daha sonra yapılacak olan kontrollerle birlikte geri dönüşünün 45-50 günü bulabileceği öğrenildi.
TRABZONSPOR'A PSİKOLOG GELDİ
Bordo-mavililer'in Slovenya kampına psikolog Mustafa Şahin de dahil oldu. Şahin'in oyuncuların sorunlarının çözümünde birebir diyaloglar kurmaya özen göstereceği ifade edildi.
DİĞER KASIĞINDAN
Almanya'da kendisini ameliyat eden Dr. Ufuk Şentürk tarafından Slovenya'da tekrar kontrol edilen oyuncunun, İstanbul'da bir operasyondan daha geçireceği bildirildi. Bu kez diğer kasığından ameliyat olacak olan Burak Yılmaz'ın en az 30 gün sahalardan uzak kalacağı, daha sonra yapılacak olan kontrollerle birlikte geri dönüşünün 45-50 günü bulabileceği öğrenildi.
TRABZONSPOR'A PSİKOLOG GELDİ
Bordo-mavililer'in Slovenya kampına psikolog Mustafa Şahin de dahil oldu. Şahin'in oyuncuların sorunlarının çözümünde birebir diyaloglar kurmaya özen göstereceği ifade edildi.
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