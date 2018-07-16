Kartal'dan tatsız prova... Avusturya kampında ikinci hazırlık maçına çıkan Siyah-Beyazlı takım Rus ekibi CSKA Moskova'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 8. dakikasında Tolgay Arslan uzaktan attığı mükemmel şutla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 16'da Chalov skora 1-1'lik dengeyi getiren golü attı. CSKA Moskova 27'de attığı golle devreyi 2-1 önde kapattı. 53'te Alexander Mitroviç topu kendi kalesine attı: 1-3. Rus ekibi CSKA 75. dakikada Efremol'un golüyle karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Beşiktaş, Cska'ya farklı yenildi
Siyah-Beyazlı takım hazırlık maçında CSKA Moskova’ya boyun eğdi
Etiketler: Kartal , Avusturya , CSKA Moskova , Beşiktaş , Tolgay Arslan
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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