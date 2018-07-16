Yol Durumu
  1. Disiplinin zaferi
  2. Ekranda konuşanlar darp raporu aldı

, Cska'ya farklı yenildi

Siyah-Beyazlı takım hazırlık maçında ’ya boyun eğdi

Beşiktaş, Cskaya farklı yenildi
Kartal'dan tatsız prova... kampında ikinci hazırlık maçına çıkan Siyah-Beyazlı takım Rus ekibi CSKA Moskova'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 8. dakikasında Tolgay Arslan uzaktan attığı mükemmel şutla Beşiktaş1-0 öne geçirdi. 16'da Chalov skora 1-1'lik dengeyi getiren golü attı. CSKA Moskova 27'de attığı golle devreyi 2-1 önde kapattı. 53'te Alexander Mitroviç topu kendi kalesine attı: 1-3. Rus ekibi CSKA 75. dakikada Efremol'un golüyle karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Etiketler: , , , ,
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR