Yol Durumu
  1. Beşiktaş’a Peter Zulj iddiası
  2. Finalleri istiyoruz

'da tek yürek

darbe girişiminin 2. yıl dönümünde spor camiası yine tek ses, tek yürek oldu. “Birlik-beraberlik” mesajları verildi

15 Temmuzda tek yürek
darbe girişiminin 2. yıl dönünü sebebiyle spor camiasından önemli açıklamalar geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "15 Temmuz gecesini aydınlık şafak vaktine omuzlarında taşıyan aziz milletimizin önünde saygıyla eğiliyor ve kahramanlarımızı minnetle yâd ediyoruz" açıklamasını yaptı. Başkanı ise "Benzeri görülmemiş bu ihaneti milletimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iradesiyle püskürttü" dedi.

ONLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ
WOLFSBURG forması giyen Milli yıldız , 15 Temmuz için, "Şehitlerimizi asla unutmayacağız" mesajını paylaştı.

4 BÜYÜKLERDEN ANMA MESAJI
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrası için, , , ve anma mesajı yayımladı.
Etiketler: , , , , , , , , ,
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR