15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönünü sebebiyle spor camiasından önemli açıklamalar geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "15 Temmuz gecesini aydınlık şafak vaktine omuzlarında taşıyan aziz milletimizin önünde saygıyla eğiliyor ve kahramanlarımızı minnetle yâd ediyoruz" açıklamasını yaptı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise "Benzeri görülmemiş bu ihaneti milletimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iradesiyle püskürttü" dedi.
ONLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ
WOLFSBURG forması giyen Milli yıldız Yunus Mallı, 15 Temmuz için, "Şehitlerimizi asla unutmayacağız" mesajını paylaştı.
4 BÜYÜKLERDEN ANMA MESAJI
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrası için, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor anma mesajı yayımladı.
ONLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ
WOLFSBURG forması giyen Milli yıldız Yunus Mallı, 15 Temmuz için, "Şehitlerimizi asla unutmayacağız" mesajını paylaştı.
4 BÜYÜKLERDEN ANMA MESAJI
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrası için, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor anma mesajı yayımladı.
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