İngiliz ekibi West Ham United, Fenerbahçe'nin istediği yıldızları bir bir kadrosuna katıyor. Jack Wilshere'yi kadrosuna katan Ada temsilcisi sonrasında ise Yarmalenko ile transferlerine devam etmişti. West Ham United, Corinthians forması giyen ve Fenerbahçe ile adı anılan defans oyuncusu Fabian Balbuena'yı transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe taraftarları, "Yeter artık West Ham" yorumları yapıyor.
Yeter artık West Ham!
Etiketler: West Ham United , Jack Wilshere , Fenerbahçe , Yeter , transfer
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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