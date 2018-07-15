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artık West Ham!

Yeter artık West Ham!
İngiliz ekibi , Fenerbahçe'nin istediği yıldızları bir bir kadrosuna katıyor. Jack Wilshere'yi kadrosuna katan Ada temsilcisi sonrasında ise Yarmalenko ile lerine devam etmişti. West Ham United, Corinthians forması giyen ve ile adı anılan defans oyuncusu Fabian Balbuena'yı transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe taraftarları, " artık West Ham" yorumları yapıyor.
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