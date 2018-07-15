Futbol hayatına Japonya'da devam eden Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, TRT Spor'a yaptığı açıklamada"Galatasaray'ı çok özledim. Bir gün tekrar dönmek istiyorum" dedi.
Podolski: Dönmek isterim
Etiketler: Lukas Podolski , TRT , Galatasaray , Japonya , dönmek , futbol
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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