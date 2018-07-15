Beşiktaş Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti. Kampa katıldığı günden beri çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Negredo takımla birlikte çalıştı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Futbolcuların hırslı olduğu gözden kaçmadı.
Negredo takımla çalıştı
İspanyol star Avusturya kampında takım arkadaşlarıyla birlikte ilk kez çalıştı
Etiketler: Negredo , Şenol Güneş , Avusturya , Beşiktaş
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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