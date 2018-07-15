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takımla çalıştı

İspanyol star kampında takım arkadaşlarıyla birlikte ilk kez çalıştı

Negredo takımla çalıştı
Beşiktaş kampında yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti. Kampa katıldığı günden beri çalışmalarını bireysel olarak sürdüren takımla birlikte çalıştı. yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Futbolcuların hırslı olduğu gözden kaçmadı.
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