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  1. Fransa çok tehlikeli oyunculara sahip
  2. Dünya Kupası’nı kazanan 38 milyon $ alacak

'da büyük şölen

Luzhniki Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak dev maçı Arjantinli yönetecek. Kazanan ekip kupayı müzesine götürecek

Moskovada büyük şölen
Nefesler tutuldu... 2018 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan- Fransa maçıyla sahibini bulacak. Rusya'da düzenlenen 1 aylık maraton sonrasında kupa sahibini bulacak. 'daki Luzhniki Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak olan maçı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek.

FRANSA DEVLERİ DİZE GETİRDİ
Danimarka,Peru ve Avustralya'nın yer aldığı C Grubu'nu lider olarak bitiren Fransa Son 16 Turu'nda Arjantin'i 4-3, çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0 yarı finalde de 'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.



​HIRVATLAR'A RAKİP DAYANMADI
Hırvatistan ise Arjantin, Nijerya ve İzlanda ile yer aldığı grubu 1. bitirdikten sonra Danimarka ve Rusya'yı penaltılarla eledi. Yarı finalde de İngiltere'yi uzatmada 2-1 mağlup ederek finale uzandılar.



3'ÜNCÜ KEZ FİNALDE
Fransa 'nda 3. kez finalde mücadele edecek. Fransa 1998 Dünya Kupası'nı müzesine götürürken 2006'da finalde 'ya yenildi. Hırvatistan ilk kez bir final maçına çıkacak.





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