Nefesler tutuldu... 2018 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan- Fransa maçıyla sahibini bulacak. Rusya'da düzenlenen 1 aylık maraton sonrasında kupa sahibini bulacak. Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak olan maçı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek.
FRANSA DEVLERİ DİZE GETİRDİ
Danimarka,Peru ve Avustralya'nın yer aldığı C Grubu'nu lider olarak bitiren Fransa Son 16 Turu'nda Arjantin'i 4-3, çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0 yarı finalde de Belçika'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.
HIRVATLAR'A RAKİP DAYANMADI
Hırvatistan ise Arjantin, Nijerya ve İzlanda ile yer aldığı grubu 1. bitirdikten sonra Danimarka ve Rusya'yı penaltılarla eledi. Yarı finalde de İngiltere'yi uzatmada 2-1 mağlup ederek finale uzandılar.
FRANSA 3'ÜNCÜ KEZ FİNALDE
Fransa Dünya Kupası'nda 3. kez finalde mücadele edecek. Fransa 1998 Dünya Kupası'nı müzesine götürürken 2006'da finalde İtalya'ya yenildi. Hırvatistan ilk kez bir final maçına çıkacak.
FRANSA DEVLERİ DİZE GETİRDİ
Danimarka,Peru ve Avustralya'nın yer aldığı C Grubu'nu lider olarak bitiren Fransa Son 16 Turu'nda Arjantin'i 4-3, çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0 yarı finalde de Belçika'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.
HIRVATLAR'A RAKİP DAYANMADI
Hırvatistan ise Arjantin, Nijerya ve İzlanda ile yer aldığı grubu 1. bitirdikten sonra Danimarka ve Rusya'yı penaltılarla eledi. Yarı finalde de İngiltere'yi uzatmada 2-1 mağlup ederek finale uzandılar.
FRANSA 3'ÜNCÜ KEZ FİNALDE
Fransa Dünya Kupası'nda 3. kez finalde mücadele edecek. Fransa 1998 Dünya Kupası'nı müzesine götürürken 2006'da finalde İtalya'ya yenildi. Hırvatistan ilk kez bir final maçına çıkacak.
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