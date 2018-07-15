Meunier tarihe geçti

Belçika'da Thomas Meunier'nin golü (3:37) Dünya Kupası tarihinde Kırmızı Şeytanlar'ın attığı en erken, İngiltere'nin ise yediği en erken gol oldu.
GURURLUYUZ
Belçikalı oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir gurur yaşıyorum. 3. olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
GURURLUYUZ
Belçikalı oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir gurur yaşıyorum. 3. olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
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