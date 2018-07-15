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tarihe geçti

Meunier tarihe geçti
Belçika'da Thomas Meunier'nin golü (3:37) tarihinde Kırmızı Şeytanlar'ın attığı en erken, İngiltere'nin ise yediği en erken gol oldu.

​GURURLUYUZ
Belçikalı oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir gurur yaşıyorum. 3. olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
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