Galatasaray bir marka

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, özel açıklamalarda bulundu.
PSG'YE GİDİYORDU
Yıldız oyuncu, "Dünya Kupası'nı seyrediyordum. Menajerim aradı ve Galatasaray'dan teklif olduğunu söyledi. Heyecanlandım ve kabul ettim. Dünya çapında bir takım ve teknik direktör. Fatih Terim, transferimde etkili oldu" dedi. Nijeryalı futbolcu, "PSG için sağlık kontrolüne girdim. Ancak küçüklüğümden beri en büyük hayalim Premier Lig'de oynamaktı. Everton'a gitme kararımı gece 24.00'te verdim" diye konuştu.
PSG'YE GİDİYORDU
Yıldız oyuncu, "Dünya Kupası'nı seyrediyordum. Menajerim aradı ve Galatasaray'dan teklif olduğunu söyledi. Heyecanlandım ve kabul ettim. Dünya çapında bir takım ve teknik direktör. Fatih Terim, transferimde etkili oldu" dedi. Nijeryalı futbolcu, "PSG için sağlık kontrolüne girdim. Ancak küçüklüğümden beri en büyük hayalim Premier Lig'de oynamaktı. Everton'a gitme kararımı gece 24.00'te verdim" diye konuştu.
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