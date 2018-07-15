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bir marka

Yeni Aslan Onyekuru, “Dünya çapında bir takıma imza attım. Çok heyecanlıyım” diye konuştu

Galatasaray bir marka
Galatasaray'ın yeni i Henry Onyekuru, özel açıklamalarda bulundu.

PSG'YE GİDİYORDU
Yıldız oyuncu, "'nı seyrediyordum. Menajerim aradı ve Galatasaray'dan teklif olduğunu söyledi. Heyecanlandım ve kabul ettim. Dünya çapında bir takım ve teknik direktör. , transferimde etkili oldu" dedi. Nijeryalı futbolcu, "PSG için sağlık kontrolüne girdim. Ancak küçüklüğümden beri en büyük hayalim 'de oynamaktı. Everton'a gitme kararımı gece 24.00'te verdim" diye konuştu.
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