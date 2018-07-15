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çok tehlikeli oyunculara sahip

Dalic, Mbappe ve için özel önlem alacaklarını söyledi

Fransa çok tehlikeli oyunculara sahip
Hırvatistan Zlatko Dalic, 'nın çok özel futbolculara sahip olduğunu söyledi. Rakiplerinin Mbappe ve gibi hızlı futbolcuları olduğunu aktaran Dalic, "Onları durdurmak için çalışacağız. Rakibimizi çok ciddiye alıyoruz. Bizim için tarihi bir maç olacak. 'nı kazanmak en büyük hayalimiz. Hırvat halkına bu sevinci yaşatmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.
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