Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fransa'nın çok özel futbolculara sahip olduğunu söyledi. Rakiplerinin Mbappe ve Griezmann gibi hızlı futbolcuları olduğunu aktaran Dalic, "Onları durdurmak için çalışacağız. Rakibimizi çok ciddiye alıyoruz. Bizim için tarihi bir maç olacak. Dünya Kupası'nı kazanmak en büyük hayalimiz. Hırvat halkına bu sevinci yaşatmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.
Fransa çok tehlikeli oyunculara sahip
Dalic, Mbappe ve Griezmann için özel önlem alacaklarını söyledi
Etiketler: Milli Takımı , Teknik Direktörü , Fransa , Dünya Kupası , griezmann
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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